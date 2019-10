Rossi ammette: "Ora non posso pensare a vincere"

LE PAROLE

"Devo uscire dalle mie difficoltà passo dopo passo: ora non posso pensare a vincere". Questa è la lucida analisi di Valentino Rossi dopo le libere MotoGP di Phillip Island. Il percorso è lungo, ma il Dottore è positivo: "È andata meglio di quanto mi aspettassi. Questo è un circuito molto particolare, più unico che raro, ma oggi mi sono trovato meglio sulla M1 rispetto alle ultime gare". Il venerdì di Phillip Island è di Vinales

















































































































Il passo è buono per sognare il podio: "Siamo tutti vicini sull'asciutto, a parte Vinales e Marquez che sono i più veloci. Io sono 7° ma ho solo un decimo da Dovizioso, che è 3°. Bisogna lavorare e capire quale gomma montare".

VINALES SODDISFATTO

"Mi sento davvero bene. Su questa pista trovo sempre tempi sul giro eccezionali, quindi sono abbastanza contento. Abbiamo impostato la moto in un modo davvero ottimo e sono rimasto in pista pensando solo a guidare, anche sul bagnato, perché qui è sempre difficile. Devi riscaldare molto bene le gomme, devi continuare a correre ad un ritmo costante, quindi in realtà sono contento dei risultati di oggi". Predica soddisfazione Maverick Vinales al comanda dopo la seconda sessione di prove libere del Gran premio di Australia, classe MotoGP. "È troppo presto per giudicare come sarà la gara. Oggi stabiliamo il ritmo, ma dobbiamo continuare a lavorare. La gara è una storia completamente diversa, vedremo domenica. Ma mi sento bene con il set-up della moto, e questa è la cosa più importante in questo momento. Le gomme Michelin del 2020? "Mi sembrano buono. Sono molto consistenti: questo e' un punto importante. Sono contento del lavoro svolto", commenta dopo i test.