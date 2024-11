Rivola: "Grazie Maverick e Aleix, Martin in squadra ci responsabilizza"

Il terzo posto nel Mondiale Costruttori alle spalle della KTM (302 punti contro i 327), davanti a Yamaha e Honda non è sufficiente a trascinare il bilancio Aprilia in campo chiaramente positivo, come non lo è ripromettersi di vincere il prossimo anno la sfida contro la Casa di Mattighofen. Si volta pagina e quella nuova è tutta da scrivere. L'obiettivo è il salto di qualità e l'ingaggio di Martin deve dare lo slancio giusto per indicare la via da seguire. Prima di incamminarsi nei primi passi del progetto, l'Amministratore Delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola tiene a ringraziare i due piloti spagnoli che nelle ultime tre stagioni (dal rientro in forma ufficiale) hanno dato forma e in qualche caso sostanza ai piani sportivi della Casa di Noale, con la collaborazione del collaudatore e wild card Lorenzo Savadori.