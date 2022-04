Rio Hondo Libere 2: doppietta Aprilia con Espargaro e Vinales; 3. Miller, 4. Quartararo: Bagnaia dal Q1

Miglior tempo per Aleix Espargarò e secondo per Maverick Vinales nelle Prove Libere 2 del Gran Premio d'Argentina, separati tra loro da 210 millesimi di secondo. Dietro alle due Aprilia la Ducati Lenovo di Jack Miller ed il campione in carica Fabio Quartararo, staccati di 219 e 227 millesimi. Quinto tempo per Brad Binder davanti alle Suzuki di Rins e Mir. Passano direttamente in Q2 anche gli altri ducatisti Zarco e Martin (Pramac) e Luca Marini (VR46). Dal Q1 invece un contrariatissimo Francesco Bagnaia (dodicesimo) e Marco Bezzecchi (quindicesimo) che era stato quinto nel primo turno ma è caduto nei minuti finali.

Getty Images