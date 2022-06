Quartararo: "Spero che la pista migliori". Bastianini: "Ho perso fiducia, non guido come dovrei"

LE PAROLE DEI DELUSI

Il campione in carica ha le idee chiare, il pilota Gresini cerca la soluzione all'incognita-pneumatici.

"Qui il feeling è simile a Barcelona, speriamo anche in un risultato identico. Il calo degli pneumatici è ridotto ma la performance peggiora parecchio. Dobbiamo sperare in un miglioramento della pista. Sabato mattina proviamo la media posteriore, dobbiamo capire dove si può migliorare a livello di grip in uscita, sia nella lunga sequenza di curve a sinistra sia in quelle finali, dove facciamo fatica". Fabio Quartararo non va oltre il settimo tempo nel secondo turno di prove libere ma i piloti di Ducati (sia factory che satelliti) eD Aprilia non possono permettersi di sottovalutare il campione in carica ed il suo metodo di lavoro. © Getty Images

Molto più complicata di quella del Diablo di presenta la missione-rimonta di Enea Bastianini:

"Da Barcellona faccio fatica con l'anteriore. Ho perso un po' di fiducia... un po' l'ho già ritrovata ma non guido come dovrei, non sono al cento per cento. Abbiamo fatto uno... steppettino nel turno del pomeriggio ed il time attack non è andato poi tanto male... Diciamo che la direzione è giusta ma non posso dire di essere soddisfatto. Per quanto riguarda la gomma, con la media al posteriore sono a mio agio ma davanti è tutta un'incognita, non so es reggerà tutto il GP".