Quartararo alla vigilia di Misano: "Cerco di non pensare al titolo"

La MotoGP torna a Misano, per il Gp dell'Emilia Romagna, dove Fabio Quartararo avrà a disposizione il primo match point per laurearsi campione del Mondo. Il francese, però, allontana la pressione: "Cerco di non pensare al titolo, ragionerò come se fossimo all'inizio della stagione". L'obiettivo di Pecco Bagnaia, secondo in classifica a 52 punti dal pilota della Yamaha, è invece ben chiaro: "Vincere per tenere aperta la lotta al campionato".

Misano potrebbe rivelarsi la tappa decisiva per l'assegnazione del Mondiale di MotoGP. Quartararo, infatti, si presenta in Emilia Romagna, sede del terzultimo appuntamento del 2021, con 52 punti di vantaggio su Bagnaia. Il pilota della Yamaha, però, cerca di non pensare al titolo: "Mi sento molto bene, sinceramente cerco di non pensare al campionato: voglio ragionare come se fossimo all'inizio della stagione, poi vedrò quanti rischi potrò prendermi in gara. La leadership dello scorso anno mi ha aiutato a farmi le ossa, per me sarà un weekend come gli altri".

A Bagnaia, invece, spetta il compito di rimandare la festa di Quartararo: il ducatista, infatti, è il primo inseguitore del francese. "Posso soltanto vincere. Il mio obiettivo è tenere aperta la lotta per il titolo. Ci prepareremo per dare il massimo come sempre". Nessuna preoccupazione per le condizioni della pista in vista del weekend: "Potrebbe piovere già tra venerdì e sabato. Il nostro lavoro in vista della gara potrebbe subire delle modifiche, ma per noi non cambia nulla".

Una lotta al titolo che, per quest'anno, vede fuori dai giochi Marc Marquez, non ancora soddisfatto del suo ritorno sulle piste nonostante i successi al Sachsenring e nel GP delle Americhe: "Sto continuando a migliorare, ma lentamente. Giro in modo accettabile, ma non sono ancora al massimo. Ho trovato buon feeling nei test e nella prima gara di Misano ho chiuso quarto: entrare nuovamente nella top 5 potrebbe essere un buon risultato, anche in vista di Portimao. Il Mondiale? Quando lotti per vincere hai motivazioni in più, se non sei in corsa questo viene a mancare. Ma sto comunque trovando stimoli per restare concentrato".