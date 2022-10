Qualifiche MotoGP, Bagnaia: "Terza fila non è male". Quartararo: "Fastidio al dito fratturato"

motogp malesia

Il pilota italiano non si lamenta per il 9° posto conquistato in griglia a Sepang

Sepang da record per Martìn











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le qualifiche MotoGP in Malesia non hanno di certo sorriso ai tre contendenti al titolo iridato, con Francesco Bagnaia che è caduto in Q2 e non è andato oltre il 9° posto in griglia davanti ad Aleix Espargarò, mentre Fabio Quartararo sarà costretto a partire 12°. Per il pilota italiano in sella alla Ducati, che ha un match point importantissimo domenica, la partenza dalla terza fila non è vista come una cosa negativa: "Su questa pista partire così indietro non è del tutto penalizzante: possiamo sfruttare il lungo rettilineo per cercare di recuperare subito terreno, ma bisognerà poi fare una gara intelligente ed evitare errori”.

Pecco ha poi spiegato: “Questa mattina nella FP3 ho commesso un errore e sono caduto, anche perché mi ero un po’ innervosito dopo aver incontrato due piloti lenti sulla mia linea. Avevo il potenziale per entrare direttamente in Q2 e avrei dovuto solo stare più tranquillo. Oggi pomeriggio invece sono scivolato perché stavo forzando molto, ma volevo a tutti i costi la prima fila. In ogni caso dobbiamo essere soddisfatti perché nella FP4 siamo stati veloci con le gomme usate e questo è ciò che conta davvero".

ESPARGARO: "NON SIAMO VELOCI"

Qualifica complicata anche per l'Aprilia di Aleix Espargarò che partirà 10° alle spalle della Ducati di Bagnaia: "La qualifica è stata difficile, non abbiamo abbastanza velocità. Peccato per la caduta, ma non siamo veloci come al solito. Non riesco a darmi delle spiegazioni, molti hanno girato come o addirittura meglio dei test invernali. Sono tre-quattro gare che non siamo veloci, non riesco a capire il perché e non sono neanche la persona che deve dare questa risposta. Sono arrabbiato, ma sono felice per la stagione di Aprilia perché è stata da sogno e può ancora succedere di tutto.

QUARTARARO: "FRATTURA AL DITO"

Più sfortunato l'iridato Fabio Quartararo, caduto in FP4 e con una piccola frattura al dito medio della mano sinistra che gli ha provocato dolore in qualifica. Per il francese sarà partenza dalla quarta fila al dodicesimo posto in griglia: "Ho una piccola frattura alla falange. Non ho idea di come sia successo perché sono caduto sulla mano destra. Penso che quando sono caduto, devo aver abbassato la mano e mi si è storto il dito. Mi dà un po' fastidio, ma va bene, soprattutto quando devo usare l’abbassatore, perché devi usarlo in molti posti, ma è l’unica cosa che mi infastidisce. Dal momento che non usiamo la frizione per scalare marcia, non dovrebbe essere un problema".