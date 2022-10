Quartararo, partenza in salita in Malesia: caduta e frattura a un dito della mano

© Getty Images

Non c'è pace per Fabio Quartararo, che dopo aver perso la leadership del Mondiale in Australia arriva alla gara in Malesia non nel migliore dei modi. In partenza dalla quarta fila in dodicesima casella in griglia, l'iridato francese è stato protagonista di un high side in FP4 che gli ha provocato la frattura di un dito della mano sinistra. Per il "Diablo" tanto dolore in qualifica e prestazione deludente, ma dopo il controllo dei medici è stato dichiarato fit.