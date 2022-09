Qualifiche Motegi, Marquez: "Pole importante per me". Zarco: "Ostacolato da Marc"

motogp giappone

Lo spagnolo domina le qualifiche nipponiche e torna in pole dopo quasi tre anni

Motegi, sabato bagnato per la MotoGP







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le qualifiche del GP del Giappone di Motegi permettono a Marc Marquez di rompere il digiuno dalla pole dopo quasi tre anni di assenza. Motegi da andata e ritorno per lo spagnolo, che proprio in terra nipponica nel 2019 aveva conquistato per l'ultima volta la prima casella in griglia di partenza. Soddisfazione per l'otto volte iridato: "Una pole che ci motiva tanto in vista della gara di domani, per me è molto importante".

Lo spagnolo, reduce dallo stop dopo la quarta operazione al braccio, sorride: "Sono molto contento, è solo una pole ma ora tutto è importante. Ci serve come stimolo, domani sarà diversa con condizioni d'asciutto. Ho guidato bene, in passato ho fatto bene sul bagnato ma oggi è la prima volta che guido come voglio io. Oggi è così, è solo una pole che ha un valore molto importante. Sull'asciutto di certo non avrei preso la prima o seconda fila, forse sarei stato tra la terza e la quarta. Domani tanti piloti ci staranno davanti se sarà asciutto, vedremo. Il bagnato mi ha aiutato tanto, ora spero che la forza possa arrivare anche sull'asciutto. Ancora non sono in forma, sono lontano dalla forma del passato e lontano da quello che voglio per il braccio destro. Zarco? Ho staccato tardi e sono andato fuori, ne abbiamo parlato e ci siamo spiegati".

Zarco: "Non sono felice" - Seconda posizione in griglia per Johann Zarco con la sua Ducati del team Prima Pramac: "Un'altra pole sarebbe stata bella, la strategia era buona ma ho esitato al primo giro". Un secondo posto in griglia che però sa di amaro per il francese che punta il dito contro Marquez: "All'ultimo ho trovato traffico, Marquez mi ha ostacolato e non sono felicissimo. Ha frenato tardi, me lo sono trovato davanti e non ho potuto staccare come dovevo. Ho provato a fare uno step avanti e non ci sono riuscito, non so se lo penalizzeranno, ma cercheremo di capire cos'è successo. Partire secondo è comunque positivo per domani, ci aiuterà a partire meglio".

Binder: "La mia prima fila" - Sorprende la KTM factory del sudafricano Brad Binder che nel GP del Giappone partirà dalla terza casella in griglia: "Sono veramente felice di poter partire terzo, è la prima volta che vado in prima fila e mi sono sentito molto bene. Ho spinto tanto, è fantastico iniziare così avanti in gara. Non potevo chiedere di più, ho fatto un gran giro e nonostante abbia perso sul dritto mi sono migliorato. Domani vedremo come potrà andare, studieremo nel warm up per capire cosa fare. Su questa pista sono un rookie, penso di poter fare bene. Darò tutto e proverò a lottare per le posizioni che contano".

Vinales: "Così non era facile" - Ottimo risultato, ancora una volta, per Aprilia che riesce a piazzarsi al quarto posto in griglia con Maverick Vinales: "È stato difficile e intenso, andare così in pista non è facile. Penso sia il mio miglior risultato sul bagnato. Abbiamo tirato un tempo importante per noi, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e sono molto felice. Ora manca vincere, sto lavorando tanto per riuscirci e ogni volta ci andiamo sempre più vicini. Sono felice, domani abbiamo una bella opportunità".