Qualifiche Jerez, Quartararo: "Sessione tosta, ero al limite". Miller: "Ducati c'è"

MOTOGP SPAGNA

Il francese, alla quarta consecutiva a Jerez, ha ammesso di aver avuto delle difficoltà dovute alle condizioni della pista

Quarta pole di fila a Jerez de la Frontera per Fabio Quartararo, autentico padrone di casa sul circuito Angel Nieto. Il pilota francese, dopo essersi laureato poleman nel 2019 e aver conquistato la doppia della scorsa stagione, prosegue il momento top in Spagna con una prestazione a fil di record: "E' stata una qualifica tosta, le condizioni non erano perfette ma ho fatto dei giri interessanti e al limite. Ho sentito l'anteriore al limite, pensavo anche di cadere". Jerez, poker di pole di Quartararo Getty Images

"La cosa più importante è aver conquistato la pole e avere lo stesso livello di fiducia che avevamo in Qatar e a Portimao" ha sottolineato "El Diablo".

Prima fila, ma terza casella in griglia di partenza a soli 105 millesimi di ritardo, per la Ducati di Jack Miller: "E' bello esserci di nuovo, ci ho provato più vole ultimamente e ho cambiato strategia in questo weekend. Ora mi concentro sulla gara, la moto funziona bene e aspettiamo la gara con fiducia".