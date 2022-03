Qualifiche Indonesia, Bastianini: "Gara sarà difficile". Bagnaia: "Problemi con le gomme"

motogp indonesia

Il pilota del team Gresini è soddisfatto delle qualifiche, ma il GP indonesiano sarà una vera e propria lotta e lo sa bene anche Bagnaia

Dopo aver conquistato il successo nel GP del Qatar, che coincide anche con la prima vittoria nella classe regina, Enea Bastianini ha voglia di ripetersi e le qualifiche di Mandalika lo hanno lasciato più che soddisfatto: "Sono contento delle mie qualifiche, questo nonostante due bandiere gialle. Alla fine siamo in seconda fila, un risultato molto buono. Nelle FP4 non mi sentivo a posto all’anteriore, poi abbiamo fatto una piccola modifica che mi ha aiutato". Mandalika, una pole da "Diablo" Getty Images

Il pilota del team Gresini, che partirà dalla quinta casella in griglia, ha poi sottolineato: "La scelta delle gomme sarà difficile, perché il grip della pista cambia continuamente. Sarà una gara difficile sia dal punto di visto fisico che delle gomme".

Accanto al pilota romagnolo ci sarà Francesco Bagnaia, che dalla sesta posizione in griglia proverà una buona partenza per evitare spiacevole inconvenienti: "Siamo stati sfortunati con la bandiera gialla venerdì e passare dalla Q1 non è facile. La sesta posizione di partenza è quindi ottima, sono molto contento di questa posizione. Sarà fondamentale una buona partenza, è difficile sorpassare altri piloti in pista. Inoltre, a causa delle alte temperature, la pressione dei pneumatici aumenta molto rapidamente non appena ci si trova dietro un altro pilota. La gomma funziona perfettamente sul lato sinistro, ma ci sono problemi sul lato destro, soprattutto perché la pista ha più curve a destra che a sinistra. Ogni volta che entro in una curva lenta, la fiancata destra si surriscalda molto velocemente e la ruota posteriore inizia a slittare. Nel mio secondo tentativo in Q2, ho quasi perso la ruota posteriore alla curva 11. Fabio Quartararo è quello che attualmente gestisce meglio la gomma morbida posteriore. Sarà importante bloccarlo un po' in partenza per non allontanarci".

Dodicesimo dopo le qualifiche, ma penalizzato di tre posizioni per non aver rispettato le procedure di partenza in FP3, Franco Morbidelli partirà 15°: "Mi dispiace molto per questa penalità, ma la decisione è corretta. Purtroppo ieri non sono andato alla riunione della Safety Commision, dove è stata comunicata la nuova procedura per le prove di partenza. Stamani ho saltato la fila e giustamente sono stato penalizzato. A tal proposito, in mattinata era arrivata anche la comunicazione della Dorna con la nuova regola, ma non ci ho badato più di tanto. Come detto è un errore mio e la penalità è corretta. Peccato, ma è andata così. Una volta tornato al box ho poi dovuto utilizzare una media usata delle FP4 e rispetto al mio crono ho perso sei decimi nel secondo settore. Diciamo che non è stato il mio pomeriggio perfetto. Sono dell’idea che in ogni curva si può sorpassare. Domenica vorrei prendere dei punti belli cicciotti, perché siamo veloci. Pariamo indietro, non è il massimo, ma vogliamo fare del nostro meglio

Quarta fila per Luca Marini, che approfitta della penalità comminata a Morbidelli per scalare in dodicesima posizione: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla moto, soprattutto nelle FP4, per poter fare bene domani. La scelta delle gomme non è ancora definitiva, ci sono più opzioni. Dal mio punto di vista è un problema di temperatura più che di mescola. Sono abbastanza contento delle qualifiche, anche se stavo perdendo molto alle curve 5 e 6 e ho dovuto rinunciare al primo tentativo perché al T2 ho trovato diversi piloti ad aspettarmi. Al secondo giro le sensazioni erano buone, ma le prestazioni delle gomme del T2 e del T4 non erano più le stesse".

Tredicesima casella occupata invece da Marco Bezzecchi: "Davvero una bella pista e un'ottima FP4. Abbiamo fatto un buon passo avanti sul ritmo di gara. Mi dispiace per la caduta, stavo spingendo forte, ma forse a quel punto non ero abbastanza sicuro di essere al limite. Domani mattina sfrutteremo il WUP per fare una grande gara".