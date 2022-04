Qualifiche GP Spagna, Bagnaia: "Euforico, pronti per la gara"

MOTOGP SPAGNA

Il pilota italiano è stato perfetto in pista a Jerez ottenendo una pole da applausi

Un vero e proprio fenomeno sulla pista dell'Angel Nieto di Jerez, una prestazione da applausi e da record per Francesco Bagnaia che nel GP di Spagna conquista la prima pole della stagione. Per il pilota italiano un risultato eccezionale, nonostante il dolore alla spalla infortunata: "La spalla non mi limita più di tanto, ma abbiamo fatto tanto lavoro fatto fin qui e sono davvero contento di essere riuscito a gareggiare a Portimao perché è grazie a quella prestazione che sono tornato ad avere questo feeling". Jerez, Bagnaia torna in pole





































1 di 20 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 20 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Meglio di così non posso fare, sono riuscito a fare la curva 11 e 12 molto bene e di solito ci danno fastidio. Finalmente raccogliamo i frutti del lavoro fatto fino ad oggi, sono davvero euforico perché mi sono trovato molto bene in pista. Siamo pronti per la gara" ha spiegato Pecco.

È caduto e sarà invece costretto a partire dall'11° posto in griglia Enea Bastianini: "Non è andata bene, stamattina siamo entrati in Q2 ma la moto non è al massimo, anche se con la gomma soft va meglio, ma poi in gara si utilizzerà la media. Non sono soddisfatto, non abbiamo lavorato benissimo oggi e ancora non abbiamo capito cosa fare. In qualifica sono caduto alla curva 8, non so cosa sia successo, mi si è chiusa mentre stavo andando sul gas. Non ho feeling all’anteriore, non sono tranquillo e non guido sciolto. Proveremo a lavorare nel warm up per venirne fuori, mi piacerebbe fare una bella gara. Jerez non è una pista facilissima, la gara è lunga e adesso cercheremo di metterci a posto".