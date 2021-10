Qualifiche GP Emilia Romagna, Quartararo: "Non sono contento, ma niente rischi". Morbidelli: "Giornata super"

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

Qualifica dal doppio volto in casa Yamaha: male Quartararo, sabato positivo per Morbidelli

Fabio Quartararo non può essere soddisfatto della sessione di qualifica che lo porterà a partire dal 15° posto in griglia nel GP dell'Emilia Romagna di Misano: "Non abbiamo fatto la Q1 perfetta e non ho preso rischi per passare. Ho fatto dei settori lenti e non ha funzionato, se ci saranno dei rischi da prendere li prenderò in gara. Al settore uno eravamo veloci, anche più di Bagnaia, ma al tre e quattro non era facile tenere la moto ed era pericoloso guidare". Getty Images

"Non sono contento, ma neanche arrabbiato per quello che ho fatto. Vedremo che tempo fa domani per poter scegliere la gomma giusta, il warm up sarà importante per capire tante cose" ha detto El Diablo.

Soddisfazione invece per il suo compagno di box Franco Morbidelli: "Sono molto contento della giornata di oggi, gran lavoro del team che mi ha permesso di migliorare tanto questa mattina tanto da entrare diretti al Q2. buon lavoro anche in qualifica, parto abbastanza avanti e sono contento perché ho fatto tutto quello che ci siamo prefissati di fare per queste gare. Il ginocchio in queste condizioni è meno stressato, alla fine della giornata ho sforzato un po' di più ma niente di troppo faticoso".