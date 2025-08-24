Donnarumma-City, accordo vicino: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

© IPA
Il numero 1 azzurro ha dato il via libera al trasferimento alla corte di Guardiola, ora due nodi da sciogliere: l'accordo tra Psg e inglesi e il trasferimento di Ederson al Galatasaray
Luce in fondo al tunnel per Gigio Donnarumma: fatto fuori da Luis Enrique al Psg, il portiere azzurro sembra più vicino a trasferirsi al Manchester City. Donnarumma e il club inglese secondo Fabrizio Romano avrebbero infatti trovato un accordo, anche se fonti vicini all'entourage smentiscono, e la firma del contratto dipende ora da altri due fattori. In primis, Psg e City devono trovare un accordo sulla cifra, che dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro inizialmente chiesti dai parigini. Poi, Ederson deve liberare il posto a Gigio accettando di trasferirsi al Galatasaray.
In questo gioco di incastri, l'impressione è che tutto troverà una quadra nei prossimi giorni. Guardiola ha sempre stimato Gigio e per Donnarumma il City rappresenterebbe una nuova stimolante sfida, anche da un punto di vista economico. I due club non dovrebbero faticare a incontrarsi a metà strada, vista la volontà di entrambi di chiudere l'affare: la prima offerta del City si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Infine, Ederson è stato messo ai margini da Guardiola, che nelle prime uscite stagionali gli ha preferito Trafford, e quindi alla fine il portiere brasiliano sarà costretto a cedere alle lusinghe turche per evitare una stagione in panchina.
Ore calde, l'asse Gala-City è particolarmente caldo visto che i turchi stanno trattando anche Akanji e sembra quindi questione di giorni e di ore prima che il triangolo Psg-City-Gala si chiuda. Poi Gigio troverà una nuova squadra, lascia Parigi dopo quattro anni e aver vinto tutto. La missione al City sarà quella di replicare un'altra stagione mirabolante.
