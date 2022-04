Qualifiche Argentina, Espargarò: "Una pole per tutto il team". Martìn: "Pronto a tutto in gara"

MOTOGP ARGENTINA

Festa grande in casa Aprilia, con una pole che mancava da 21 anni e 5 mesi

Una pole che mancava da sette anni al pilota, da 21 anni al team. Aprilia e Aleix Espargarò fanno festa grande in Argentina, col circuito di Termas de Rio Hondo che diventa luogo di storia per il marchio italiano. Lo spagnolo è entusiasta: "Sono molto contento per le persone che lavorano a Noale, a me interessa la domenica ma oggi significa che qui siamo stati i più veloci e sono motlo orgoglioso. Stiamo facendo passi in avanti, siamo in crescita e guidare queste moto è davvero un piacere". MotoGP, l'Aprilia torna in pole

















































Soddisfatto anche Jorge Martìn, che in Argentina paritrà dalla seconda casella in griglia: "Sono molto contento, mancava poco per la pole. Mi aspettavo un giro così dell'Aprilia, penso di essere nel miglior momento della stagione e ho ritrovato la moto come l'anno scorso e mi trovo molto bene. Per domani c'è fiducia, il ritmo è buono e sono pronto a tutto".