Qualifiche Aragon, Miller: "Spero di aiutare Bagnaia per il podio". Quartararo: "Pista difficile, ma siamo da top 5"

MOTOGP ARAGON

L'australiano si fa avanti per un lavoro di squadra perfetto, "El Diablo" proverà a rovinare la festa Ducati

La Ducati sorride con una doppietta in prima fila firmata da Francesco Bagnaia e Jack Miller. L'australiano, soddisfatto per il risultato ottenuto, promette una gara divertente: "E' stata una buona giornata, soprattutto dopo che l'anno scorso abbiamo avuto problemi qui. Essere tornati qui e poter gareggiare con questo feeling su questa moto è grandioso, sono felice per me e per il lavoro fatto dalla squadra. Abbiamo molti dati da guardare sul consumo gomme per la gara, sarà importante studiare per capire cosa possiamo fare domani. Voglio fare una bella gara". Aragon, una pole da record





































































































"Essere in prima fila è un gran successo, mostra che la moto è migliorata molto e ho voglia di fare bene domani. Spero anche di aiutare Pecco a fare altri punti. Siamo in una posizione ottima, il passo è molto buono e anche con la soft funziona bene. Sarà una gara lunga, possiamo sfruttare questa prima fila al meglio" ha commentato Miller.

Un pizzico di delusione per Fabio Quartararo, che partirà dalla terza casella in griglia: "Sono contento perché è un circuito difficile che non mi piace tanto. Sono contento perché la prima fila è sempre importante, da Portimao siamo sempre qui e in partenza andiamo bene. Speriamo di fare bene domani. Mi aspettavo le Ducati così forte, ma non Pecco. Il nostro passo non è perfetto, ma sicuramente nella top 5 per domani. Con la hard ieri andavo bene, oggi un disastro e penso che domani userò la soft come faranno tutti.