Punti di vista: Bagnaia tra podio e realtà, Bezzecchi sogna in grande

"Bez" ha primo raggiunto e poi consolidato la quarta posizione in classifica generale con vista sul podio. Con il terzo posto nel Gran Premio d'Ungheria (e con otto GP al termine del Mondiale), il romagnolo ha toccato quota 197 punti: trentuno meno di Bagnaia, ottantatré meno di Alex Marquez. Bezzecchi lancia insomma la sfida a Pecco, ma forse neppure Alex è fuori dalla sua portata, considerando il netto calo prestazionale di quest'ultimo, che ha imboccato un vicolo cieco con il primo caldo estivo, non è... mai rientrato dalla pausa ed è ufficialmente in caduta libera, salvo smentita catalana tra un paio di domeniche. Il parziale Bezzecchi-Marquez Jr. tra Austria e Ungheria è di 42 punti a 19 a favore dell'italiano: di questo passo da Barcellona a Valencia l'operazione aggancio è fattibile, quantomeno ipotizzabile. Bagnaia da parte sua non è andato oltre un magro bottino di 15 punti in nove giorni tra Spielberg e Balaton Park.