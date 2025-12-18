Logo SportMediaset

Calcio

Ferrero e una delegazione della Juve in visita a Casa Ugi

18 Dic 2025 - 17:48

La Juventus ha voluto portare doni e sorrisi ai bimbi ricoverati a Casa Ugi, struttura torinese di corso Unità d'Italia. Il presidente Gianluca Ferrero con i calciatori Kalulu, Kelly, Bremer e Koopmeiners e le calciatrici Bonansea, Rosucci, Krumbiegel e Cambiaghi sono stati accompagnati dalla professoressa Franca Fagioli e da Marinella Goitre (consigliera del Direttivo e referente di Casa UGI) nei reparti di oncoematologia pediatrica, centro trapianti, hospice isola di Margherita, cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. Così la delegazione bianconera ha permesso ai piccoli ricoverati di trascorrere qualche ora in serenità malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo. 

18:19
Atalanta, Luca Percassi: "Ricordiamoci che per scivolare basta un secondo"
17:48
Ferrero e una delegazione della Juve in visita a Casa Ugi
17:05
Bari, De Laurentiis jr: "Dialogo con due realtà straniere interessate"
16:28
Napoli, il sindaco Manfredi: "Favorevoli a nuovo stadio ma su ipotesi realizzabili"
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar