Ferrero e una delegazione della Juve in visita a Casa Ugi

La Juventus ha voluto portare doni e sorrisi ai bimbi ricoverati a Casa Ugi, struttura torinese di corso Unità d'Italia. Il presidente Gianluca Ferrero con i calciatori Kalulu, Kelly, Bremer e Koopmeiners e le calciatrici Bonansea, Rosucci, Krumbiegel e Cambiaghi sono stati accompagnati dalla professoressa Franca Fagioli e da Marinella Goitre (consigliera del Direttivo e referente di Casa UGI) nei reparti di oncoematologia pediatrica, centro trapianti, hospice isola di Margherita, cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. Così la delegazione bianconera ha permesso ai piccoli ricoverati di trascorrere qualche ora in serenità malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo.