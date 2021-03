Prove tecniche di rientro: sognando la MotoGP, Marquez assaggia in pista una mini-Honda

"Ieri per la prima volta dopo otto mesi e grazie al via libera ricevuta dai medici nell'ultima visita di controllo, sono tornato a provare queste sensazioni, anche se per ora solo in sella ad una minimoto". Con queste parole su uno dei suoi account social -a corredo di un breve video - Marc Marquez ha mostrato il proprio ritorno in sella ad un minimoto dipinta nei colori ufficiali Honda e contraddistinta dal "suo" 93. Teatro del test naturalmente un kartodromo spagnolo.