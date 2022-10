Prove MotoGP: Martìn domina in FP3, Bagnaia in Q1 e beffato due volte da Morbidelli

motogp malesia

Caduta nel finale di sessione per Bagnaia che dovrà passare dal Q1 in uno dei weekend più importanti della sua carriera

© Getty Images Le ultime prove MotoGP a Sepang portano la firma di Jorge Martìn. Il pilota spagnolo del team Ducati Prima Pramac chiude le libere 3 in 1:58.583 precedendo di un decimo l’altra Ducati di Marco Bezzecchi (team Mooney VR46) e l’Aprilia di Maverick Vinales. Caduta nel finale e passaggio obbligato dal Q1 per Francesco Bagnaia che pochi istanti prima era stato ostacolato in pista da Franco Morbidelli, connazionale che lo beffa al millesimo col 10º per il Q2.

MARTIN VOLA IN FP3

Le ultime prove libere del GP della Malesia a Sepang, quelle che contano per fissare il crono per accedere al Q2 diretto, portano la firma delle Ducati, anche se in top 10 manca il nome più atteso da tutti in questo weekend. A prendersi la scena nelle terze libere è lo spagnolo Jorge Martìn che in sella alla Desmosedici del team Prima Pramac fissa l'asticella a 1:58.583 precedendo di un decimo la pari marca di Marco Bezzecchi del team Mooney VR46. A chiudere la top 3 della sessione è poi un'altra italiana, quell'Aprila di Maverick Vinales che nella prima giornata di libere di ieri non aveva brillato tra problemi in FP1 e la pioggia beffarda in FP2. I tre citati aprono dunque anche la classifica combinata che vede accedere direttamente al Q2 anche Luca Marini, seguito da Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Rins e Aleix Espargarò. Tra i 10 che ottengono il pass per il Q2 diretto anche le due Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che nel corso della sessione hanno fatto gioco di scia con l'italiano che ha però tirato un brutto scherzo al connazionale, nonché leader del Mondiale, Francesco Bagnaia.

BAGNAIA DAL Q1: DOPPIA BEFFA DA MORBIDELLI

Il grande assente tra i 10 del Q2 è infatti proprio Pecco Bagnaia, che dovrà guidare la sua Ducati già dal Q1 per poter successivamente lottare per la pole del penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Libere 3 con doppia beffa per il pilota italiano che prima è stato protagonista di un'incomprensione con Morbidelli e poi, a un minuto e mezzo dalla fine della sessione, è scivolato gettando alle ortiche la possibilità di conquistare con l'ultimo time attack un posto per il Q2. La caduta tra curva 7 e 8 relega così Bagnaia al 10° tempo in ex aequo con Morbidelli, ma è il pilota Yamaha a non dover passare dal Q1. La sua gara sarà comunque penalizzata, in quanto la direzione di gara gli ha comminato due long lap penalty per aver ostacolato Bagnaia e Marquez rallentando in pista.

PROVE MOTOGP, CHI PASSA DAL Q1

Il Q1 sarà davvero complicato per Bagnaia, con nomi altisonanti che proveranno a darsi battaglia per conquistare i due posti per la sessione che aggiudica la pole. Alle spalle del leader del Mondiale, infatti, si piazzano Zarco, Brad Binder e Jack Miller, ma anche la KTM di Miguel Oliveira, le Honda dei fratelli Marc e Alex Marquez e di Pol Espargarò. Passaggio dal Q1 anche per Di Giannantonio, Crutchlow (caduto e dichiarato fit dopo i controlli del caso), Gardner, Darryn Binder, Fernandez e Nagashima.