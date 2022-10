Prove MotoGP, Binder: "Buon feeling col bagnato". Marquez: "Pista fisica, devo migliorare"

motogp malesia

Le prove MotoGP sorridono a Binder, mentre Marquez non è del tutto soddisfatto della sua doppia sessione

Sepang riabbraccia la MotoGP



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La doppia sessione di prove MotoGP in Malesia sorridono al sudafricano Brad Binder, che in sella alla sua KTM factory registra il miglior tempo del venerdì portandosi in testa alla classifica dei tempi a Sepang. Un buono spunto nella prima finestra per il pilota del team austriaco che ha saputo osare con la soft per un time attack che, data la pioggia caduta nella seconda sessione, lo ha portato a essere il leader da battere nella FP3 di sabato.

Al termine del venerdì di prove Binder si è detto soddisfatto: "Quando c'è poco grip noi di KTM ci troviamo sempre bene, ho avuto un buon feeling questa mattina con la soft e ho fatto un buon time attack. Vista la pioggia abbiamo fatto bene".

RINS: "SUZUKI HA SBAGLIATO"

Anche se la seconda sessione di libere è stata chiusa col 12° tempo, sorride anche Alex Rins che si trova al secondo posto in combinata grazie alla buona prestazione registrata nella finestra di prove d'apertura del weekend malese. Per lo spagnolo, reduce dal successo in Australia, l'ennesima occasione per far ricredere Suzuki: "Siamo partiti carichi, questa pista è nelle corde della Suzuki. Mi sono trovato molto bene, ho fatto un po' di passo e ho messo la soft in FP1 perché era previsto bagnato al pomeriggio. Siamo stati veloci, vediamo cosa succederà domani. Finire la stagione al top sarebbe bello, sarebbe un modo per fare capire a Suzuki di avere sbagliato col ritiro".

MARQUEZ: "DEVO MIGLIORARE"

Terzo tempo in combinata per Marc Marquez, ma sorriso a metà per il pilota spagnolo che non si sente al meglio a Sepang: "Sono contento per il top 3, ma il feeling non è molto buono. Qua non si sa mai, devi essere sempre dentro la top 10 perché non si sa mai se piove o meno. Se domani mattina non piove si farà il tempo, ma sia sul secco che sul bagnato non sono andato bene. So dove perdo, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Queste condizioni ci hanno fatto capire che è una pista che fisicamente ti chiede di spingere molto.