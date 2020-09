Prove libere 2 a Misano: KTM e Honda scavalcano la Yamaha, Binder per un soffio su Nakagami

GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP PROVE LIBERE 2

di

STEFANO GATTI

Dieci piloti in mezzo secondo nel secondo turno di prove libere del Gp dell'Emilia Romagna e due soli millesimi a separare Brad Binder (KTM ufficiale) dal suo più immediato inseguitore: il giapponese Takaaki Nakagami in sella alla Honda LCR. Terzo tempo per Fabio Quartataro che mette ancora una volta la Yamaha Petronas davanti a quelle ufficiali. Maverick Vinales sigla il quarto tempo, mentre Valentino Rossi non va al di là del dodicesimo.

Due soli millesimi di secondo a separare Brad Binder da Takaaki Nakagami, la KTM dalla Honda. Con le Yamaha che, per una volta, stanno a guardare ed in particolare la M1 "satellite" di Fabio Quartararo davanti a duella "factory" di Maverick Vinales, staccati rispettivamente di 16 e 41 millesimi in terza e quarta posizione. Distacco ridottissimo dal leader anche per il suo compagno di squadra Pol Espargarò che, in sella all'altra KTM ufficiale appunto, chiude quinto limitando il ritardo a 71 millesimi. Dopo il catalano, i distacchi si fanno più consistenti ed il "best of the rest" e' il ducatista Danilo Petrucci che, nonostante la sua avventura con la Rossa di Borgo Panigale sia prossima alla conclusione, trova lo scatto d'orgoglio utile a "staccare" il sesto tempo a 345 millesimi dalla vetta.

Molto male invece l'altra Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso: il leader della classifica generale chiude la giornata iniziale del weekend quasi a fondo classifica: 18esimo tempo ad un secondo pieno dal vertice. Appena meglio i due piloti italiani della Yamaha: guadagna poche posizioni rispetto al mattino Valentino Rossi (12esimo a 635 millesimi), Franco Morbidelli (secondo al mattino in scia a Quartararo) retrocede in quattordicesima posizione a 679 millesimi.

A completare la top ten del secondo turno di prove, il portoghese Miguel Oliveira (settimo a completare l'ottima performance delle KTM-quella Tech3 nel suo caso), Johan Zarco con la Ducati Avintia, Joan Mir con la Suzuki e Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac.