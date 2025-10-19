Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Australia

MotoGP Australia, Fernandez: "Ancora non ci credo". Bezzecchi: "Podio impensabile"

Gioie e sorrisi al parco chiuso, con lo spagnolo che brinda al primo successo in MotoGP e gli italiani increduli per il risultato ottenuto

19 Ott 2025 - 07:36
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Prima vittoria, primo podio in MotoGP e gara dominata. Una domenica perfetta per Raul Fernandez in Australia, col GP di Phillip Island che sarà difficile da dimenticare per lo spagnolo del team Trackhouse che regala ad Aprilia il successo numero 300 della sua storia in tutte le classi. E il 25enne è euforico al parco chiuso: "Non ci credo ancora, tutto il team ha sempre creduto in me e mi ha sostenuto e questo è il risultato. Ottimo passo, sono riuscito a gestire il posteriore al meglio ed è stata davvero lunga. Ringrazio tutti, dalla squadra alla mia famiglia, non è stato facile. Pensavo di avere la possibilità di fare il podio, non di vincere. Appena ho visto di avere il passo ho capito che poteva essere la mia giornata".

DI GIANNANTONIO: "WEEKEND MAGICO"
Sul podio, al secondo posto, un Fabio Di Giannantonio che va oltre ogni ostacolo (stamattina si è svegliato con la febbre): “Pazzesco, ogni volta che veniamo qua c’è un weekend magico. È stata una gara bellissima, avevamo il potenziale ed è un peccato. Grande ritmo, tanti sorpassi, speravo di chiudere e andare davanti ma non ci sono riuscito. Non molliamo, andiamo avanti per il resto della stagione”.

Leggi anche

Fernandez mette il turbo e non c'è storia, Diggia e un super Bez sul podio. Bagnaia ko

BEZZECCHI: "CON DOPPIO LP IMPOSSIBILE PENSARE AL PODIO"
È sorpreso Marco Bezzecchi, terzo alla bandiera a scacchi dopo una rimonta da centro gruppo in seguito al doppio long lap scontato: “È stata una gara difficilissima, soprattutto per il doppio long lap. Ma la mia strategia è andata e ha funzionato benissimo, volevo fare la partenza perfetta per prendere vantaggio. Poi dopo ho fatto bene, con le penalità non potevo pensare di arrivare sul podio. Ora testa alla Malesia, devo recuperare un po’”.

"Sono molto contento perché ho gestito bene la gara facendo una bella partenza, il pensiero era andare davanti e distanziarmi per non finire troppo dietro col long lap e ci sono riuscito. Sapevo che spingendo all'inizio dopo avrei avuto problemi, pensavo di fare al massimo quarto. Poi ho recuperato, non ho mollato niente e... sono davvero contento" ha detto poi a Sky. L'italiano ha poi aggiunto: "Il merito è del team, i ragazzi hanno costruito una strategia perfetta. Il merito mio è soltanto esserci riuscito in pista".

motogp
australia

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Scintille con Bez, Bagnaia penalizzato a Phillip Island e gara posticipata

Bezzecchi super, Sprint sua davanti a Fernandez e Acosta. Disastro Bagnaia

Bagnaia deluso: "Sono stato solo un passeggero della moto"

Fernandez mette il turbo e non c'è storia, Diggia e un super Bez sul podio. Bagnaia ko

Bagnaia e Stoner guidano la parata dei fan a Phillip Island

Bezzecchi colpevole: penalizzato per aver causato la caduta di Marquez in Indonesia

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:28
Bagnaia: "Dopo il Giappone tutto inaccettabile e indescrivibile
Massimiliano Allegri
08:21
Juve a Como per ritrovare la vittoria. Milan, occasione per la vetta contro l'ex Pioli
Edon Zhegrova: deve ancora mostrare la sua classe, per ora solo 33 minuti in campionato
08:04
Zhegrova, scatta il campanello d'allarme: a rischio per il Real Madrid
Igor Tudor
07:50
Fattori Bremer e... Nico Paz: Tudor svolta e cambia modulo
07:47
Scelte obbligate per Allegri, anche Loftus-Cheek quasi out. In panchina quattro giovani