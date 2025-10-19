MotoGP Australia, Fernandez: "Ancora non ci credo". Bezzecchi: "Podio impensabile"

"Sono molto contento perché ho gestito bene la gara facendo una bella partenza, il pensiero era andare davanti e distanziarmi per non finire troppo dietro col long lap e ci sono riuscito. Sapevo che spingendo all'inizio dopo avrei avuto problemi, pensavo di fare al massimo quarto. Poi ho recuperato, non ho mollato niente e... sono davvero contento" ha detto poi a Sky. L'italiano ha poi aggiunto: "Il merito è del team, i ragazzi hanno costruito una strategia perfetta. Il merito mio è soltanto esserci riuscito in pista".