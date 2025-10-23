Marta Bassino operata dopo la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra: stop di 4-6 mesi e niente Giochi

Niente Giochi di Milano-Cortina per Marta Bassino. La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales dove si trova in ritiro con la Nazionale riportando la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Impegnata nel secondo giro di discese della giornata, la piemontese dell'Esercito è scivolata in un tratto pianeggiante della pista Leo Gurschler. L'azzurra è stata operata in serata alla clinica La Madonnina di Milano. Da subito comincerà la fase riabilitativa che però la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. "Sicuramente i Giochi sono a rischio - ha detto il dottore Andrea Panzeri che l'ha operata - Per tornare sugli sci ci vogliono dai quattro ai sei mesi. Solo una previsione molto ottimistica direbbe tre o quattro mesi".