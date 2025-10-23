Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Marta Bassino operata dopo la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra: stop di 4-6 mesi e niente Giochi

La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales

di Marco Cangelli
23 Ott 2025 - 00:04

Niente Giochi di Milano-Cortina per Marta Bassino. La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales dove si trova in ritiro con la Nazionale riportando la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Impegnata nel secondo giro di discese della giornata, la piemontese dell'Esercito è scivolata in un tratto pianeggiante della pista Leo Gurschler. L'azzurra è stata operata in serata alla clinica La Madonnina di Milano. Da subito comincerà la fase riabilitativa che però la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. "Sicuramente i Giochi sono a rischio - ha detto il dottore Andrea Panzeri che l'ha operata - Per tornare sugli sci ci vogliono dai quattro ai sei mesi. Solo una previsione molto ottimistica direbbe tre o quattro mesi".

bassino
milano-cortina 2026

Ultimi video

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

I più visti di sci

Vinatzer ritrova la fiducia verso Milano-Cortina 2026: "L'arrivo di Mauro Pini ci ha ridato entusiasmo"

Kilde, immagini shock dell'infortunio: taglio profondo fino all'osso

Brignone non si sbilancia su Milano-Cortina 2026: "Non so quando tornerò"

DICH PARIS-VINATZER DICH

Vinatzer: "Ho provato a spingere ma sono caduto. Al Mondiale contano le medaglie"

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Matteo Franzoso non ce l'ha fatta: morto a 25 anni dopo la caduta in Cile

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:10
Juric: "Creiamo e non riusciamo a segnare, ma arriverà il momento che ci sblocchiamo"
00:09
Tudor: "C'è tanto rammarico, almeno un gol lo meritavamo. La strada è quella giusta"
00:08
La Dea non guarisce dalla pareggite, lo Slavia ferma Juric in casa
00:04
Bassino salta i Giochi di Milano-Cortina: operata dopo la frattura del piatto tibiale, stop di 4-6 mesi
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH
23:55
Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"