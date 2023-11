Prequalifica Valencia: svetta Vinales, guerra di nervi tra Martin e Bagnaia

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Il campione in carica dovrà iniziare le qualifiche dal Q1 al termine di un venerdì sottotono e senza ritmo

© Getty Images Un turno di prequalifica sul filo dell'alta tensione a Valencia, con Jorge Martin costantemente nella scia di Francesco Bagnaia - con il palese scopo di innervoisirlo - nel time attack finale. Il campione in carica non si scompone ma resta ugualmente fuori dai primi dieci che vanno direttamente alla fase calda delle prove ufficiali del sabato. Pecco è solo quindicesimo (e quindi dovrà affrontare il taglio del Q1) di una classifica chiusa al comando da Maverick Vinales con la Aprilia ufficiale (e il nuovo record del "Ricardo Tormo" di Cheste) davanti alle due Ducati Prima Pramac dello stesso Martin (staccato di 147 millesimi) e di Johann Zarco (+0.154). Quarto tempo per due piloti italiani: Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini, +0.253) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), divisi tra di loro da un solo millesimo di secondo. Accedono direttamente alla fase calda delle qualifiche di sabato mattina - dalla sesta alla decima posizione - anche Brad Binder (KTM Red Bull), Marc Marquez con la Honda HRC, Raul Fernandez con la Aprilia RNF, Jack Miller (nono... nonostante due cadute a pochi minuti di distanza una dall'altra) con l'altra KTM factory e Aleix Espargarò con la seconda Aprilia Racing, lui pure vittima di una caduta.

Dovranno meritarsi uno dei due posti utili per il Q2 e per la caccia alla pole position alcuni dei big del Mondiale. Qualifiche al via dal Q1 per entrambe le Ducati Lenovo: undicesimo tempo per Enea Bastianini, quindicesimo come detto per Bagnaia, staccato di 659 millesimi da Vinales. Tra le due Rosse ufficiali ci sono la Desmosedici Gresini di Alex Marquez (dodicesimo) e le due Yamaha factory di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Pista tutta in salita anche per Luca Marini )staccato di un secondo e due decimi dalla vetta) che non riesce a pareggiare la performance del compagno di squadra Bezzecchi ed è solo diciassettesimo davanti al rientrante Alex Rins (Honda LCR), vincitore dodici mesi fa a Valencia con la Suzuki. Rins precede Lorenzo Savadori, per l'occasione in sella alla Aprilia RNF dell'infortunato Miguel Oliveira. Ventunesimi e ultimo tempo per Pol Espoargraò con la GASGAS, mentre non è sceso in pista Joan Mir, sofferente dopo una caduta nelle prove libere della mattinata. Il campione del mnondo della premier class di tre anni fa dovrà passare un check medico per tornare in sella alla Honda HRC nella giornata di sabato.