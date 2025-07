Rugby, la Nuova Zelanda travolge la Francia: 43-17 a Wellington

La Nuova Zelanda travolge la Francia 43-17 in un test match di rugby giocato allo Sky Stadium di Wellington. Per gli All Blacks mete di Cam Roigard, Ardie Savea, Codie Taylor, Tupou Vaa'i, Will Jordan e Rieko Ioane; mentre Beauden Barrett ha firmato 4 trasformazioni e un piazzato; Jordie Barrett una trasformazione. Per la France mete di Leo Barre e Joshua Brennan tries; una trasformazione e un penalty di Nolann Le Garrec e una trasformazione di Antoine Hastoy. Negli altri test match giocati nella notte successo delle Figi sulla Scozia per 29-14, del Galles in Giappone 31-22.