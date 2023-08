Pole e sicvolata per Bezzecchi, Miller e Alex Marquez in prima fila

© Getty Images

Pole position per Marco Bezzecchi nel diluvio di Silverstone. Il pilota della Ducati VR46 stampa il tempo di due minuti, 15 secondi e 359 millesimi, prima di scivolare a terra a tempo ormai scaduto. In prima fila con lui nel GP Sprint Jack Miller con la KTM factory e Alex Marquez con la Ducati Gresini (anche lui caduto nel finale). Franesco Bagnaia apre la seconda fila ma non può fare di più a causa di una scivolata e della mancanza del tempo necessario (una volta rientrato ai bo) per rilanciarsi prima del termine della sessione. Al fianco del campione in carica ci saranno Augusto Fernandez con la GASGAS (promosso dal Q1 con il secondo tempo dietro a Franco Morbidelli) e Luca Marini che - come il compagno di squadra Bezzecchi, chiude le prove perdendo il controllo della sua Ducati sull'asfalto allagato dalla pioggia incessante.