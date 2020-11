Pol Espargarò a sorpresa davanti a tutte nelle qualifiche di Valencia, per Rossi il GP parte... in salita

GP EUROPA MOTOGP QUALIFICHE

di

STEFANO GATTI

Pol Espargarò mette a segno la pole position di Valencia nelle battute finali di un turno di qualifica disputato su una pista dalle condizioni mutevoli. Lo spagnolo di KTM batte per 41 millesimi di secondo il connazionale Alex Rins con la Suzuki ufficiale per 96 il giapponese Takaaki Nakagami con la Honda LCR. Quinto tempo per il leader del Mondiale Joan Mir (+1.123) e undicesimo per il suo più diretto rivale Fabio Quartararo. Valentino Rossi non supera il taglio del Q1 e prenderà il via dalla sesta fila.

Ha ancora tre "colpi" a disposizioni per cogliere una vittoria con la KTM, Pol Espargarò, prima di trasferirsi alla Honda HRC come vicino di garage di Marc Marquez. Per il primo appuntamento, il catalano ha preso bene la mira centrando una pole position piuttosto inaspettata, magari favorita dalle condizioni mutevoli del "Ricardo Tormo", bagnato da un acquazzone durante le qualifiche della Moto3 e poi a tratti illuminato da un pallido sole, che non è riuscito ad asciugare completamente il nastro d'asfalto. E forse non è un caso che la prima fila sia formata da piloti che non hanno nulla più nulla da chiedere al Mondiale in corso... o quasi. Già, perchè se il catalano ed il giapponese Nakagami (che chiude la prima fila) sono tagliati fuori dalla corsa al titolo. Alex Rins conserva ancora una chance "esterna" di giocarsela fino a Portimao. Lo spagnolo di Suzuki (reduce da una vittoria ed un secondo posto nei due GP di Aragon), è quinto nella generale a quattro soli punti da Andrea Dovizioso (109 a 105), con Franco Morbidelli a quota 112. Senza dimenticare che Maverick Vinales (terzo della generale a 118) prenderà il via dalla corsa dei box. Più lontani in classifica Fabio Quartararo e il leader della generale Joan Mir, compagno di squadra dello stesso Rins, che scatterà dal centro della seconda fila, a sanwich tra le Ducati Di Johann Zarco (Esponsorama, quarto) e Jack Miller (Pramac, sesto).

Si preannuncia una gara complicata anche per Fabio Quartararo che non è andato al di là dell'undicesimo tempo ad un secondo e mezzo dalla pole: il "Diablo" dalla polveri fin qui bagnate si schiera in quarta fila tra la KTM di Brad Binder e la Ducati factory di Andrea Dovizioso. Il migliore dei piloti italiani è Franco Morbidelli. Meno brillante rispetto alle prove libere del venerdì, il pilota della Yamaha Petronas è nono ad un secondo e 123 millesimi dalla vetta, preceduto da Miguel Oliveira (promosso insieme a Johann Zarco dal Q1) e ad Aleix Espargarò che ha portato l'Aprilia del Team Gresini nella top ten e apre la terza fila dello schieramento. Lungo il quale bisogna scendere nelle retrovie per trovare un Valentino Rossi per il quale il primo dei due fine settimana valenciani consecutivi è iniziato dal terzo turno di prove libere. Il "Dottore" è tornato in sella dopo quasi un intero mese di assenza e si è... assicurato la casella centrale (P17) della sesta fila tutta italiana (completata da Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci), visto che lo schieramento tiene già conto della partenza di Vinales dalla pit lane. Per finire, esordio in MotoGP con vista... sull'intera griglia di partenza per Lorenzo Savadori, scelto dall'Aprilia per affiancare Aleix Espargarò negli ultimi tre GP stagionali e qualificato appunto in settima ed ultima fila.