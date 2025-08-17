Piqueras in volata su Yamanaka a Spielberg, Rueda limita i danni

Angel Piqueras si aggiudica il Gran Premio d'Austria della Moto3 battendo in volata Ryusei Yamanaka, suo compagno di squadra nel team Frinsa MT Helmets MSI. A completare il podio di una gara decisa nei giri finali da un rimescolamento di posizioni è stato David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che ha così ridotto il suo ritardo dal leader della classifica generale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il quale ha chiuso la top five alle spalle del connazionale Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), grande protagonista della fase iniziale del Gran Premio insieme a Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3, settimo alla fine dalla pole position), prima di pagare le conseguenze della bagarre finale e chiudere ottavo.