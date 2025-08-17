Logo SportMediaset
Piqueras in volata su Yamanaka a Spielberg, Rueda limita i danni

Doppietta del team MT Helmets MSI nella gara che ha aperto il programma

di Stefano Gatti
17 Ago 2025 - 12:02
© Getty Images

© Getty Images

Angel Piqueras si aggiudica il Gran Premio d'Austria della Moto3 battendo in volata Ryusei Yamanaka, suo compagno di squadra nel team Frinsa MT Helmets MSI. A completare il podio di una gara decisa nei giri finali da un rimescolamento di posizioni è stato David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che ha così ridotto il suo ritardo dal leader della classifica generale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il quale ha chiuso la top five alle spalle del connazionale Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), grande protagonista della fase iniziale del Gran Premio insieme a Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3, settimo alla fine dalla pole position), prima di pagare le conseguenze della bagarre finale e chiudere ottavo.

© Getty Images

© Getty Images

Sesta posizione in rimonta per il giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) che - insieme a Munoz - aveva riagganciato il quartetto in fuga nella prima metà della distanza. Furusato è il primo pilota non-KTM dell'ordine d'arrivo. Tredicesima casella finale per Dennis Foggia, colpito da una penalità in classifica per non aver pagato in pista un long lap penalty incassato negli ultimi giri. Nella classifica generale piloti, nonostante una performance non troppo brillante Rueda mantiene saldamente il comando con settantuno punti di vantaggio su Piqueras, in una graduatoria dominata dalla Spagna che monopolizza la top five.

moto2

