Piloti schierati a Losail in ricordo di Gresini

Il Motomondiale ha voluto omaggiare Fausto Gresini prima del via delle gare del GP del Qatar. Tutti i piloti delle tre classi iridate sono scesi in pista per osservare un minuto di silenzio in onore dell'ex campione del mondo e team manager scomparso a causa del Covid-19. Schierate anche le tre moto della sua squadra impegnata in MotoGP, Moto2 e Moto3. "Grazie per quello che hai dato a questo sport e a tutti noi", il messaggio del team.