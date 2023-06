Pecco Vs. Bez... e poi? Binder e Martin sognano in grande, Bastianini... vede rosso

MOTOGP

La sesta "stazione" del Campionat del Mondo è uno snodo fondamentale per la corsa al titolo della premier class

© Getty Images Un intero mese di pausa (quasi un antipasto di quella estiva), di recuperi post-traumatici e di libertà: soprattutto di parole e di pensieri. Mancano solo quelle ufficiali e di prammatica poi sarà di nuovo e finalmente azione in pista. Le sfide del Mugello sono tante e molto ricche di significato. Una lista lunghissima per una classifica generale invece molto corta. Ranghi serrati: è ciò che il GP di Francia andato in scena quattro settimane fa restituisce (anzi consegna) a quello d'Italia, primo di un trittico (Mugello, Sachsenring e Assen) che verosimilmente darà un nuovo volto alla classifica, scremando la shortlist dei candidati al titolo per la lunga volata che inizierà dopo il nuovo mese di sosta (luglio).

© Getty Images

Le Mans ha segnato una nuova tappa nel cammino. Ciò che non ha impedito al campione in carica di accomodarsi al vertice della classifica generale. Accomodarsi ma fino ad un certo punto, perchénella gara domenicale ha permesso al pilota targato VR46 di ridurre ad una sola lunghezza il ritardo dal capofila, "complice" anche: 94 punti a 93, margine minimo per una sfida iridata che nessuno avrebbe pronosticato prima del via del Mondiale. La cui sesta tappa sui saliscendi delle colline toscanele condizioni fisiche sono lontane dalla perfezione, dopo l'incidente in Francia) e il suo diretto rivale, dentro un fine settimana come tutti gli altri ma al tempo stesso unico, a partire dal suo stesso contesto.

Al Mugello chiedono credenziali...iridate anche Brad Binder e Jorge Martin, a loro volta separati da un solo punto (81 a 80) a favore del sudafricano e quindi a poco più di una decina di lunghezze dal vertice. Lo spagnolo di Pramac è stato protagonista assoluto a Le Mans con la vittoria nella Sprint ed il secondo posto nel GP full distance. Da parte sua, il pilota della KTM - spesso molto efficace nell'assaggio del sabato - deve ancora trovare la sua dimensione sulla lunga distanza e quindi sui punti pesanti in palio alla domenica.

© Getty Images

Fuori dalla top four, il ranking propone un vero e proprio mucchio selvaggio, il cui capomandria (senza offesa) è Johann Zarco. Sono 66 i punti messi fin qui in cascina dal francese, quasi equidistante dal proprio compagno di squadra Martin (che in casa sua - di JZ - lo ha preceduto in entrambi i format di gara)e da Luca Marini che insegue a quota 54 punti. Impensabile però che (almeno al momento9) che Johann possa candidarsi per il bersaglio grosso. Non senza essere prima passato per quella prima vittoria in MotoGP che continua a sfuggirgli. Meglio considerarlo per ora uno degli arbitri della corsa al titolo: insieme al già citato Marini e al trio Maverick Vinales-Jack Miller e (ahilui) Fabio Quartararo, in coabitazione a 49 punti.

© Getty Images

Abbiamo dimenticato qualcuno? No, abbiamo semplicemente di "smarcare" da tutti gli altri Enea Bastianini e Marc Marquez. Perché da entrambi è giusto aspettarsi (almeno in prospettiva) un ruolo tutt'altro che marginale. Il Cannibale spagnolo perché una base di (ri) partenza da 41 punti non è da sottovalutare, l'italiano perché Enea (in attesa del via libera dei medici del Mugello) per "fame arretrata" e motivazioni, non è secondo a nessuno e - appunto - il segno che il ducatista ufficiale può ancora lasciare su questa stagione è potenzialmente molto profondo