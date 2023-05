Test di Jerez: Bezzecchi chiude davanti a tutti, sesto Bagnaia  

MOTOGP

© Getty Images Nei test MotoGp in programma a Jerez Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1:36.574. Il numero 72 della Ducati Mooney VR46 ha preceduto il suo compagno di squadra Luca Marini, secondo a +0.104. Terzo Fabio Quartararo, staccato di 151 millesimi, dopo una giornata estremamente intensa (88 giri completati). Sesta posizione per Pecco Bagnaia, a +0.450, mentre la prima Aprilia è quella di Viñales, che ha chiuso quinto.

Tante prove delle nuove componenti per i piloti MotoGp nei test di Jerez. Grande lavoro da parte del team Mooney VR46, che ha chiuso in prima e seconda posizione: davanti a tutti si è piazzato Marco Bezzecchi, con il tempo di 1:36.574. Secondo Luca Marini, dopo aver fatto registrare oltre 80 giri, staccato di 104 millesimi. Terzo posto per la Yamaha di Fabio Quartararo, alle prese con il nuovo pacchetto aerodinamico, che ha fatto segnare il tempo di 1:36.725. Sesto posto per la Ducati ufficiale del vincitore del Gran Premio di Jerez, Pecco Bagnaia: il Campione del Mondo ha provato una nuova forcella, chiudendo in 1:37.024. Quarto posto per un buon Fabio Di Giannantonio, staccato di poco meno di quattro decimi. Capitolo Aprilia: Aleix Espargaro ha lavorato molto bene in mattinata, facendo segnare uno dei tempi più veloci. La giornata dei due piloti della casa emiliana si è focalizzata anche sulle prove di partenza, visti i tanti problemi avvenuti durante le prove del mondiale. Anche Viñales ha fatto registrare un buon giro, staccato solamente di 0.390 dal leader, in quinta posizione.