Ogura mette d'accordo i big: Bezzecchi insegue, Bagnaia meglio di Marquez

Con un irresistibile (e inatteso) time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ai Ogura si mette davanti a tutti con il tempo di un minuto, 51 secondi e 735 millesimi che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi -sofferente per i postumi dell'incidente al via del Gran Premio d'Ungheria - che si era appena portato al comando. Novantuno millesimi di vantaggio per il giapponese che in sella alla RS-GP Trackhouse precede quella ufficiale del leader del Mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio (+0.207) che mette la sua Ducati VR46 davanti a quelle Lenovo di Francesco Bagnaia e Marc Marquez (scivolato a terra come nelle libere), staccate rispettivamente di 248 e di 253 millesimi dalla vetta.