PREQUALIFICHE

Ogura mette d'accordo i big: Bezzecchi insegue, Bagnaia meglio di Marquez

Il giapponse di Aprilia Trackhouse brucia il compagno di marca e leader del Mondiale bezzecchi

di Stefano Gatti
19 Giu 2026 - 17:10
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Con un irresistibile (e inatteso) time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ai Ogura si mette davanti a tutti con il tempo di un minuto, 51 secondi e 735 millesimi che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi -sofferente per i postumi dell'incidente al via del Gran Premio d'Ungheria - che si era appena portato al comando. Novantuno millesimi di vantaggio per il giapponese che in sella alla RS-GP Trackhouse precede quella ufficiale del leader del Mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio (+0.207) che mette la sua Ducati VR46 davanti a quelle Lenovo di Francesco Bagnaia e Marc Marquez (scivolato a terra come nelle libere), staccate rispettivamente di 248 e di 253 millesimi dalla vetta.

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ll passaggio diretto al Q2 delle qualifiche del sabato riesce anche a Pedro Acosta con la KTM factory (unica moto di Mattighofen nella top ten), Joan Mir con la Honda HRC, il sempre più convincente rookie brasiliano Diogo Moreira con quella clienti di LCR e gli altri spagnoli Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini e Raul Fernandez che incassa 585 millesimi di ritardo dal suo compagno di squadra Ogura. Confermato da Trackhouse per il 2027, Raul estromette nel finale (per soli undici millesimi di secondo) il connazionale e compagno di marca Jorge Martin. Non si ripete dopo il bel secondo tempo del primo turno di prove libere Fabio Quartararo che chiude quattordicesimo con la Yamaha Monster Energy. Alle sue spalle Alex Marquez, al rientro dopo il brutto incidente di Barcellona e comprensibilmente non ancora al meglio della forma.

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