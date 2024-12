Nel segno della continuità: rinnovo con Aprilia per Savadori

Savadori, oltre al lavoro sulla RS-GP per la MotoGP, continuerà anche lo sviluppo di tutti i prodotti "pronto pista" della Casa di Noale, per rendere disponibili a tutti gli appassionati non solo le prestazioni ma anche la tecnologia delle moto da corsa. Con questo rinnovo, Aprilia Racing consolida un altro tassello essenziale nel proprio team, riconfermando per i prossimi due anni l’importanza del legame con Lorenzo Savadori per il presente e il futuro del progetto MotoGP.