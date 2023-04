Motomondiale, cancellato il GP del Kazakhstan

CAMBIA IL CALENDARIO

La gara, in programma a luglio, debutterà nel 2024 e quest'anno non verrà sostituita: "Colpa di omoligazione e contesto internazionale"

Non c'è pace per i nuovi circuiti che provano a entrare nel calendario del Motomondiale. Dopo quello di Finlandia, infatti, previsto ormai da diverse stagioni e non in programma nel 2023, è stato cancellato anche il GP del Kazakhstan. La gara, inizialmente in programma a luglio al Sokol International Racetrack, non si correrà, come hanno annunciato Fim, Irta e Dorna Sports in una nota.

Le operazioni di omologazione attualmente in corso al circuito - è spiegato - alle quali si aggiungono le sfide derivanti dal contesto internazionale, hanno portato alla cancellazione dell'evento previsto nel 2023". "La MotoGP non vede l'ora di far visita al Sokol International Racetrack, nel 2024 e accogliere una nuova area nel calendario. L'evento del 2023 non verrà sostituito", la nota degli organizzatori.

La stagione 2023, dunque, conterà di venti gare con altrettante Sprint Race.