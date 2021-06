MotoGp Germania, Zarco tra pole position e caduta: “Che adrenalina, ho avuto bisogno di qualche momento per calmarmi”

MOTOGP GERMANIA

Il francese esulta per il miglior tempo in vista del Gran Premio di Germania, Quartararo avverte: “In prima fila si ha un vantaggio, sarà divertente”

Dopo la pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp, Zarco si carica verso la gara del Sachsenring: “Abbiamo lavorato bene, il potenziale è alto. Tanta adrenalina per la caduta, ho avuto bisogno di qualche momento per calmarmi”. Secondo nonostante le difficoltà Quartararo: “Fare un giro intero al massimo è difficile. Sarà divertente, chi è in prima fila ha un vantaggio”. Sorride Aleix Espargaro: “Terzo posto, risultato straordinario”. Getty Images

Zarco lo aveva detto giovedì che le Ducati non andavano sottovalutate nel Gran Premio di Germania nonostante i pronostici avversi e infatti la pole position è arrivata: “Il team ha lavorato benissimo in una pista difficile - sorride il francese -, anche se in gara sarà più difficile perché il passo non è velocissimo. Partire davanti sarà un piccolo vantaggio, ma pensare alla vittoria è ottimistico nonostante i passi avanti fatti”. Il 30enne di Cannes torna anche sulla caduta che lo ha visto protagonista: “All’ultimo tentativo ho piegato troppo e mi si è chiuso l’anteriore, così sono andato giù. C’era tanta adrenalina, ho avuto bisogno di qualche momento per calmarmi”.

La seconda posizione di Quartararo è poi evidentemente un bicchiere mezzo pieno, come conferma lo stesso pilota dopo le difficoltà avute: “Il weekend non è andato finora benissimo, però ho fatto un buon giro anche se ho sempre la sensazione di essere in difficoltà. Il tempo me lo tengo stretto, completare un intero giro al massimo è difficile”. Per il francese della Yamaha un pensiero anche alla gara: “Sarà divertente, chi parte davanti avrà un vantaggio, ma dietro Oliveira e Marc Marquez sono molto veloci”.

Grandissimi sorrisi per il terzo pilota della prima fila, Aleix Espargaro: “Risultato straordinario, stellare in questa MotoGp. Purtroppo il sabato non dà punti, ma mi aspetto di lottare con gli altri a lungo”. C’è chi definisce il Team Gresini una sorpresa, lui non ci sta: “Più volte siamo stati vicini a questo traguardo, ne sono fiero. Andare più veloce di così è quasi impossibile, ma farò del mio meglio. Da cinque anni lottiamo e questo è un piccolo regalo per un team strepitoso”.

Non presenti in conferenza con i migliori in Germania, Rossi e Marquez fanno comunque sentire la propria voce. La quinta piazza dello spagnolo è certamente un passo avanti, ma le sue parole sono pungenti: “Questo circuita mi aiuta perché non soffro il dolore al braccio destro, ma i progressi sono dovuti a questo. La mia Honda non ha fatto molti passi avanti, non ha risolto i problemi che aveva. Devo cercare di fare punti perché mi sento bene fisicamente”. Ironico invece il Dottore dopo il 16esimo posto in qualifica: “Dicono che qua le Yamaha siano favorite, ma mi viene da ridere. A parte Quartararo faticano tutti. Al Sachsenring le sessioni sono sempre difficili e si vede dai tanti big in fondo alla griglia. Dal 2019 è cambiato qualcosa e fatico di più, non riesco a beneficiare del mio stile di guida”.