Yamaha, Rossi: "Austin è la pista più difficile"

10/04/2019

E' tutto pronto ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale. Dopo il secondo posto in Argentina , Valentino Rossi va a caccia di conferme: "È stata una grande emozione essere sul podio in Argentina - commenta il Dottore -. Dopo un lungo periodo di digiuno è stato bellissimo, anche per i tifosi. Ma adesso dobbiamo focalizzarci sulla prova in Texas. Sappiamo che è una pista non facile, credo che tecnicamente sia la più difficile della stagione".

Il pilota della Yamaha ha buone sensazioni: "Devo dire che la scorsa stagione non è andata così male la gara e nelle ultime annate mi sono sentito bene su questo tracciato. Dovremo continuare come abbiamo fatto fino ad ora, lavorare a fondo, guidare bene e seguire la giusta direzione".



Anche il suo compagno di team, Maverick Vinales, è carico in vista del weekend: "Sono in buone condizioni fisiche dopo l'incidente in Argentina e questa è la cosa più importante. Fortunatamente, non mi sono fatto male. Austin è una pista che mi piace davvero e dove mi sono sempre sentito molto bene con la moto. Ho ottimi ricordi del circuito, cercherò di godermi la gara il più possibile. Cercheremo di cambiare delle piccole cose rispetto all'ultima gara per poter raggiungere il podio, che è il nostro obiettivo principale. Dobbiamo dare il 100% per non perdere più punti e salire in classifica".