MotoGP, Suzuki presenta la nuova GSX-RR di Rins e Mir

03/02/2019

La Suzuki ha presentato con un video la nuova GSX-RR di Alex Rins e Joan Mir, con la quale spera di fare l'ultimo salto necessario per raggiungere Honda, Ducati e Yamaha. Il prototipo 2019 è un'evoluzione di quello della scorsa stagione, che ha dato buoni risultati (cinque podi con Rins e quattro con Andrea Iannone), la novità principale continua ad essere il motore, a parte alcune lievi modifiche alla livrea, sulla quale trovano maggiore spazio alcune fasce gialle e grigie più ampie nella parte anteriore e sulle fiancate.

Con questa GSX-RR, la Suzuki spera di riuscire a lottare regolarmente per il podio e i piloti non vedono l'ora di iniziare: "Sono felice di tornare in sella dopo un inverno molto lungo, quasi noioso, in cui mi sono concentrato sull'allenamento fisico - ha dichiarato Joan Mir - So di dover migliorare ancora molto, ma so di poter contare sull'appoggio totale del team. Il mio obiettivo sarà quello di chiudere la stagione con un distacco inferiore dal vincitore rispetto a quello della prima gara".

"Non ce la facevo più! Questa pausa invernale mi è sembrata così lunga che non vedevo l'ora di tornare a guidare - a detto invece Alex Rins - Cosa mi aspetto ai test di Sepang? Nessuna rivoluzione, solo tante piccole modifiche. Aumentare la velocità e il controllo in frenata sono la priorità. Nel 2018 abbiamo dimostrato di poter lottare per il podio, nel 2019 dobbiamo fare un passo in avanti puntando alla vittoria di un GP".