MotoGP Spagna, Petrucci davanti a tutti anche nelle Libere 3

La sensazione è che la sfida sarà tutta tra Honda e Ducati: la casa giapponese ha infatti portato in top 10 anche le LCR di Nakagami e Crutchlow (rispettivamente 7° a + 0''367 e 8° a + 0''401), oltre all'altra RC213V ufficiale di Lorenzo (10° a + 0''419). Il maiorchino ha brillato meno rispetto alla mattinata di venerdì, ma è comunque riuscito a centrare l'accesso diretto al Q2 ed è sembrato molto più a suo agio sulla moto rispetto alle prime tre uscite stagionali.



Il ruolo del terzo incomodo potrebbe giocarlo soprattutto la Suzuki (5° e 6° tempo per Mir e Rins), anche se sul passo la moto di Hamamatsu è apparsa meno competitiva delle rivali. Al momento completamente tagliate fuori sembrano essere le Yamaha ufficiali: Valentino Rossi e Maverick Vinales, nonostante le temperature nettamente più basse rispetto alla FP2, sono stati ancora alle prese con grossi grattacapi nel capire il comportamento delle loro M1 e sono scivolati entrambi fuori dalla top 10. Il catalano, in particolare, ha dato ancora segnali di sconforto e nervosismo, non riuscendo a trovare il bandolo di una matassa apparentemente molto intricata. Meglio di loro hanno fatto entrambe le Yamaha clienti, con un super Quartararo 3° e un ottimo Franco Morbidelli 9°.



A giocarsi l'accesso al Q2 con Vale e Maverick ci saranno anche Miller e Bagnaia con le Ducati Pramac, Iannone ed Espargaro con le due Aprilia, ancora piuttosto lontane dai tempi dei migliori.

e di essere pronti a mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo in carica. Il ternano è a caccia di quella di che sarebbe la prima pole della sua carriera e il tempo strepitoso con cui ha chiuso la FP3 sembra metterlo nelle condizioni migliori per un weekend da protagonista. Vero,, a sei centesimi, ma la Desmosedici è apparsa in grande forma anche sul passo e pronta a dare battaglia in gara. Sia con Petrux, sia con, arrivato in Andalusia da leader del Mondiale e deciso a resistere alla voglia di riscatto del 93, scottato dalla caduta di Austin.