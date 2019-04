MotoGP, Rossi: " Il Mondiale? Ci proviamo"

17/04/2019

Ad Austin "è stata una bellissima gara, mi dispiace non aver vinto. Soprattutto la lotta con Rins è stata tosta, non ho mai mollato ma alla fine lui è stato più bravo. Sono contento, ora dobbiamo continuare così". Valentino Rossi, pilota della Yamaha, è tornato sull'ultima gara della MotoGP a margine di un evento promozionale sul circuito di Misano. "Il Mondiale? L'obiettivo è lottare ogni gara per la vittoria, ci proviamo con tutto quello che abbiamo. La stagione è iniziata bene, ma sarà dura perché ogni pista è diversa", ha aggiunto il nove volte campione del Mondo a Sky.