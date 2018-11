MotoGP, le pagelle del GP di Valencia

18/11/2018 di LUCA BUDEL

ANDREA DOVIZIOSO - VOTO 10

Aveva una voglia matta di mettere almeno il timbro sull'ultimo atto del mondiale. Lo ha fatto in condizioni meteo terribili, con modalità fuori dalla norma. La speranza è che il trionfo di Valencia sia il punto di partenza per un 2019 da vivere con maggior equilibrio, sia per Andrea che per la Ducati.



ALEX RINS - VOTO 9

Si esalta in casa dopo essere sopravvissuto al festival delle cadute. Ha stravinto il confronto con Iannonen e la Suzuki può pensare positivo con un pilotino così.



VALENTINO ROSSI - VOTO 8

Ha sbagliato sul più bello, ma aveva una voglia matta di dimostrare a se stesso e al resto del mondo di avere ancora ancora intatto il guardaroba del fenomeno. Alla vigilia di quarant'anni chiude al terzo posto nel mondiale, nonostante una domenica che pareva dolce e ha lasciato invece un gusto amaro.



POL ESPARGARO - VOTO 8

Sotto la tempesta regala alla KTM il primo podio della storia, lasciando definitivamente all'Aprilia l'ultima piazza nel mondiale costruttori.



MICHELE PIRRO - VOTO 7,5

Di lui ci si ricordava per il terrificante botto al Mugello. Così Michele ha voluto aggiornare l'album del 2018 con una sequenza positiva. Il quarto posto di Valencia per un collaudatore è davvero tanta roba.



JORGE LORENZO - VOTO 5

Bada solo ad arrivare in fondo senza farsi male. Un congedo poco felice quello di Jorge dalla Ducati dentro stagioni cariche di ombre, con poche luci arrivate solo dopo l'addio.



ANDREA IANNONE - VOTO 5

Archivia la stagione surclassato dal compagno di squadra nelle ultime esibizioni. Aprilia conta sul suo talento per il cambio di passo. Auguri a tutti e due.



MARC MARQUEZ - N.G.

Impossibile infierire su un fenomeno come lui. In qualifica è caduto, si è lussato una spalla, è risalito in sella, si è piazzato quinto. In gara ha fatto la fine di tanti dei suoi colleghi. Meglio astenersi dal giudizio di fronte al marziano.