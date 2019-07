MotoGP Germania, Rossi: "Il ritmo gara c'è"

06/07/2019

Sorride Franco Morbidelli, 7° e primo degli italiani in una giornata complicata per i piloti tricolori: "È stato un sabato positivo - ha detto il romano della Yamaha Petronas - Penso di essere più veloce sul passo che sul giro secco e questo ci dà fiducia per domenica. Non ho avuto un feeling perfetto in qualifica, ma mi sono sentito molto bene nelle Libere 4, quindi vedremo coma va la gara. È difficile dire ora come andranno le cose. Marquez sembra essere un po' più avanti rispetto a chiunque, ma alle sue spalle vedo una battaglia molto aperta".



Deluso, ma non abbattuto Andrea Dovizioso: "Oggi siamo riusciti a migliorare un po’ le sensazioni in sella e la velocità sul giro, ma purtroppo non a sufficienza per accedere alla Q2. È stata una giornata complicata, abbiamo lavorato duramente come sempre, ma su questo tracciato facciamo più fatica che in altri. Partire dalla quinta fila non rispecchia le nostre potenzialità, ma dobbiamo semplicemente rimboccarci le maniche e cercare di trovare lo spunto migliore allo spegnimento dei semafori per poi recuperare più posizioni possibili. Le condizioni meteo potrebbero mischiare un po’ le carte, in ogni caso sicuramente non ci arrendiamo".



Si lecca le ferite Danilo Petrucci, dopo la brutta caduta che ha messo fine in anticipo alle sue qualifiche: "Purtroppo sono scivolato in uno dei punti più veloci della pista. Appena ho chiuso il gas ho perso l’anteriore e nella caduta ho riportato contusioni sia al polso sinistro sia alla mano destra. Fortunatamente non ho fratture, ma ho un ematoma vistoso e al momento sento parecchio dolore, soprattutto al tendine del pollice destro. Spero di sentirmi meglio domani. Penso che possiamo comunque fare una buona gara, anche se partire dalla dodicesima posizione complica le cose. Voglio comunque mettercela tutta e portare a casa più punti possibili per difendere la posizione in classifica".