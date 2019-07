MotoGP Germania, Marquez: "Non male la pole, ma conta il passo"

06/07/2019

Marc Marquez si gode la pole position in Germania, ma preferisce non pensare ai record e concentrarsi sulla gara: "Decima pole di fila qui al Sachsenring? Non è male come risultato, ma in ogni pole c'è qualcosa di diverso. L’anno scorso era la Ducati che andava molto forte nel giro secco, quest’anno sono le Yamaha. Il passo della FP4 è stato molto buono e questa è la cosa più importante. Vediamo domani, perché sarà un gara dove bisogna gestire le gomme e capire bene com’è la pista. Abbiamo fatto un bel lavoro tutto il weekend, sarà importante scegliere il pneumatico posteriore giusto. L’occhiataccia con Vinales prima dell'ultimo run? Stavamo facendo un po' di strategia, non volevo stargli davanti...sono cose che succedono ogni weekend".

Soddisfatto anche Maverick, reduce dal trionfo di Assen e deciso a mettere i bastoni tra le ruote al connazionale anche al Sachsenring, dove Marc domina dal 2010: "La qualifica è andata molto bene, sono molto contento. Già dalle Libere 4 mi sono sentito molto competitivo e penso che abbiamo fatto un bel giro alla fine. Comunque secondo me possiamo fare di più, perché alla fine ho fatto qualche errorino. Sono però davvero molto contento del passo della FP4, soprattutto negli ultimi passaggi con la hard mi sono trovato davvero bene".



Esaltato dallo stato di forma della sua M1 clienti anche Fabio Quartararo: "Abbiamo fatto tre giri veramente buoni alla fine. Non so come ho fatto a migliorare, perché la gomma soft facendo tre giri è molto al limite, ma sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi. La moto è veramente a punto, facciamo un passo pazzesco, vediamo se possiamo tenerlo anche domenica. Il braccio? Non sentivo il dolore, andavo avanti senza pensarci. Sono molto contento di essere in prima fila in questo circuito perché è molto importante non partire dietro qui".