MotoGP Francia, Rossi: "Meglio una gara bagnata"

18/05/2019

Valentino Rossi appare soddisfatto della sua performance in qualifica e prova a chiedere un "favore" al meteo in vista di domenica: "Il quinto posto in griglia per me è ottimo - ha detto il Dottore - In generale preferisco sempre gare asciutte, ma qui penso che andrei meglio con la pioggia. In condizioni di asciutto abbiamo ancora parecchi punti interrogativi, per quanto riguarda il passo, perché venerdì i miei tempi non erano fantasici".

Vale ha raccontato così la sua qualifica: "Oggi era fondamentale accedere al Q2, perché se avessi fatto una quinta fila come a Jerez, la mia gara sarebbe stata gravemente compromessa in partenza. Non sarebbe stata proprio senza speranza, ma sicuramente molto difficile. La scelta di montare le slick? Quest'anno abbiamo trovato un buon setup per le condizioni miste bagnato-asciutto, mi sento meglio a guidare in queste circostanze, mentre di solito soffrivamo parecchio. In FP4 mi sentivo a mio agio con le rain, ma eravamo un po' al limite. Sapevo di non poter andare più forte ed ero solo decimo. Quindi abbiamo rischiato le slick in Q1, visto che non c'era tantissima acqua e l'asfalto aveva un buon grip. Il rischio ha pagato e ne sono felice. È stata la decisione giusta, cruciale per la qualifica. Ci ho provato anche in Q2, ma c'era già troppa acqua in pista".



Sorride Andrea Dovizioso, che ha strappato una seconda fila preziosissima in ottica gara, dove sarà fondamentale tenere il ritmo di Marquez: "Sono abbastanza soddisfatto del quarto tempo perché, viste le condizioni del tracciato, era più facile commettere errori che fare un buon risultato. È stato davvero difficile trovare il feeling, soprattutto nella seconda parte della qualifica: noi avevamo puntato tutto su quella fase, e siamo riusciti a migliorare il nostro tempo, ma la pista non era più veloce come nei primi minuti. La gara? Purtroppo non siamo riusciti ad effettuare molti giri sul bagnato, quindi ci restano alcune incognite da sciogliere per domani se dovesse piovere. Fin qui siamo stati abbastanza competitivi in tutte le condizioni, ma spero che domani la pista sia asciutta nel warm-up in modo da poter lavorare su alcuni piccoli dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi in gara. Siamo in molti ad avere un passo simile e quindi è difficile fare pronostici, ma sicuramente abbiamo un buon potenziale".