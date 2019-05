MotoGP Francia: Marquez in pole, Ducati in agguato

Marquez, come già accaduto in passato, si è dimostrato il più svelto in condizioni miste. Il leader del mondiale è stato bravo a stampare il tempo utile all'inizio del Q2, prima che la pioggia aumentasse d'intensità e rendesse vani gli attacchi al tempo dei rivali. È la pole numero 83 in carriera per Marc, la numero 55 nella classe regina: agganciato Valentino in questa speciale classifica.

Parecchia delusione, invece, dall'altro lato del box factory, visto che Maverick Vinales non è andato oltre l'11° tempo, dopo aver dominato praticamente ogni turno di libere. Il catalano scatterà in quarta fila con l'altra M1 Petronas di Quartararo e con la KTM di Espargaro. Davanti a loro Nakagami con la Honda LCR (7°) un Jorge Lorenzo in crescita (8°) e Aleix Espargaro con l'Aprilia (9°).



Qualifica da dimenticare per la Suzuki: né Mir né Rins (attualmente secondo nel mondiale) sono riusciti ad accedere al Q2 e partiranno rispettivamente in 18esima e 19esima posizione. Male a sorpresa anche Crutchlow, che scatterà dalla quinta fila con il 15° tempo. Insieme al britannico della Honda LCR anche Bagnaia con la Ducati Pramac (13°) e Zarco con l'altra KTM (14°). Ultima casella per Andrea Iannone con l'Aprilia, ancora alle prese con i postumi della brutta caduta di Jerez.

Possono sorridere in casa: dopo tre turni di libere che avevano dato indicazioni non del tutto confortanti ci sonoha portato a casa la miglior qualifica della sua prima stagione da pilota ufficiale, chiudendo adalla vetta., specialista del bagnato, gli farà compagnia in prima fila (), mentreha dovuto accontentarsi della seconda (), con un 4° posto comunque positivo in ottica gara.Un bel balzo in avanti lo ha fatto anche, dopo un venerdì davvero da dimenticare. Il Dottore ha fatto un, quando è statocon la pista umida, mentre gli altri 11 piloti in corsa giravano con le rain. Una scelta rischiosa, ma che alla fine ha pagato, proiettandolo nella top 12 dalla quale ha poi tratto un ottimo 5° posto. In seconda fila, con lui e Dovi, scatteràcon la Yamaha Petronas, anche lui transitato dal Q1.