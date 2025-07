Donnarumma piace alla Premier: è sfida tra City, United e Chelsea

Gianluigi Donnarumma sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, con il triplete ottenuto da assoluto protagonista con il Psg e una finale del Mondiale per Club da giocare. Le sue parate sono state decisive per i trionfi parigini e, allo stesso tempo, non sono passate inosservate alle altre big del calcio europeo. In particolare, secondo l’indiscrezione lanciata da L'Equipe, tre squadre sarebbero interessate ad acquistare il portiere azzurro. Una possibilità remota ma non impossibile, considerando il contratto con il Psg che scade nel 2026.