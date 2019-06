MotoGP Catalogna, Marquez trionfa dopo il caos

16/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Marc Marquez vince il GP di Catalogna e conquista la quarta vittoria stagionale, piazzando il primo importante allungo in vetta al Mondiale. Un trionfo in omaggio per lo spagnolo della Honda, favorito dal clamoroso incidente innescato da Jorge Lorenzo , che ha messo fuori gioco subito Dovizioso , Rossi e Vinales . Sul podio con Marquez sono saliti Quartararo con la Yamaha Petronas e Petrucci con la Ducati "sopravvissuta".

Il regalo che non ti aspetti. Dopo i battibecchi dentro e fuori dalla pista, Marquez si è visto omaggiare la vittoria proprio dal compagno di team. Tutto, di fatto, si è deciso dopo due giri, quando Lorenzo ha forzato troppo la staccata in ingresso di curva 10, perdendo l'anteriore e finendo a terra, trascinando con lui tutti i piloti più accreditati per la vittoria: prima Dovizioso, poi Vinales, quindi Rossi. Uno spettacolo rovinato in partenza, probabilmente a causa dalla foga eccessiva del maiorchino, che stava assaporando la possibilità di una gara finalmente da protagonista.



Per il 93, a quel punto, è stato un gioco da ragazzi. Il passo gara era già ottimo, senza rivali la vittoria è stata solamente una formalità. Il trionfo di Marquez rappresenta una mazzata pesante anche sul Mondiale: il campione in carica allunga infatti a + 37 su Dovizioso, che resta il primo degli inseguitori. Lontanissimo ora Rossi, addirittura a - 68.



Lo spettacolo è stato tutto alle spalle di Marc, con Quartararo che nel finale ha avuto la meglio su Petrucci per la seconda piazza. Terzo podio consecutivo per il ternano della Ducati, ma soprattutto primo in carriera in MotoGP per il francesino della Yamaha, che ha completato così un weekend da incorniciare. È rimasto invece tagliato fuori dalla lotta Alex Rins, finito lungo mentre duellava con Petrucci e poi costretto ad accontentarsi della quarta piazza. Il pilota Suzuki resta comunque terzo in classifica, a 39 lunghezze dalla vetta.



In top 10 hanno chiuso anche Miller con la prima delle Ducati Pramac, Mir con l'altra Suzuki, le due KTM di Espargaro e Zarco (7° e 10°), Nakagami con la Honda LCR e Rabat con la Ducati Avintia. Solo 11° Iannone con l'Aprilia, mentre è stato costretto al ritiro per un problema fisico il compagno di team Aleix Espargaro (toccato da Smith in partenza). A terra Francesco Bagnaia con l'altra Ducati Pramac: per lui è il quinto ritiro in sette GP.