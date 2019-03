MotoGP Argentina, Marquez: "Oggi giornata perfetta"

31/03/2019

Marc Marquez si gode il trionfo a Termas de Rio Hondo: "Oggi è stata la giornata perfetta. Tutto è andato benissimo, tutto il weekend abbiamo spinto e la gara è andata alla grande. Sapevo che i primi cinque giri sarebbero stati il mio punto forte e ho messo tutto lì. Ho fatto la differenza in quel momento, poi ho tenuto il mio passo gestendo gomme e moto, la sensazione in sella era molto dolce".

Un po' più scuro in volto, invece, Andrea Dovizioso, che è salito sul podio ma non è stato in grado di battagliare Marquez: "Sono felice per il podio, perché prima di venire qui era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto punti importanti, ma non sono felice del comportamento delle gomme. Cercavo di gestire l’anteriore, ma alla fine Valentino è riuscito a passarmi. Avrei potuto fare secondo, ma dobbiamo comunque essere soddisfatti".