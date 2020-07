MotoGP, Valentino Rossi: "Passi avanti rispetto a venerdì, ma serve fare di più"

GLI ITALIANI

Valentino Rossi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo l'11° posto in qualifica a Jerez: "Questo sabato ha marcato una grossa differenza rispetto al venerdì - ha detto il Dottore - Ieri non mi sentivo granché con il bilanciamento della moto, ma oggi siamo riusciti a migliorare. Se guardiamo i dati, Maverick e Fabio sembrano andare forte ovunque. Maverick è anche particolarmente forte nelle frenate, sembra che riesca a fermare la moto un po' meglio di me, quindi questo è il problema principale per quanto mi riguarda. Abbiamo migliorato molto, ma ci serve ancora qualcosa. Continueremo a lavorare per provare a fare un ulteriore step, ma al momento i top-3 sono davvero veloci". MotoGP, è di Quartararo la prima pole del 2020

























































































































































Non è troppo soddisfatto neppure Andrea Dovizioso, che sperava di essere più avanti in griglia. "Per me è stato difficile riuscire a restare nelle prime posizioni durante le FP3 e in qualifica. Peccato, perché speravo di poter partire dalla prima o dalla seconda fila, e invece scatteremo dall’ottava posizione, in terza fila. Abbiamo un buon passo gara, ma al momento non sono ancora del tutto soddisfatto del mio feeling con la moto. Ci stiamo lavorando e speriamo di riuscire a migliorare in tempo per domani. Sarà importante riuscire a restare da subito nelle prime posizioni e sono sicuro che abbiamo il potenziale per poter fare una bella gara”, ha spiegato il ducatista.