MotoGP, Quartararo: "Sono pronto a lottare, voglio la vittoria"

I PROTAGONISTI

Fabio Quartararo si conferma il padrone della pole di Jerez, dove ne ha ottenute due sue due in MotoGP. "Conquistare la pole qui come l'anno scorso è bellissimo. Ma l'obiettivo è di essere al parco chiuso nella stessa posizione anche domani e sarà difficile. Le pole sono già sette, ora voglio la vittoria. Marc ha tenuto un passo incredibile. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era conquistare un posto in prima fila. Sono pronto a lottare e darò il 100%", ha spiegato.

























































































































































Dal canto suo Marc Marquez non è uno che si spaventa ed è pronto ad accettare la sfida. "Il passo è molto buono con la gomma usata, sarà una gara lunga, le gomme soffrono tanto su questo tracciato visto anche il gran caldo, ma siamo a posto. Va bene essere in prima fila, sapevo che Suzuki e Yamaha sono fortisisme sul giro secco e io qui non sono altrettanto veloce", ha detto. Sull'episodio che l'ha visto protagonista con Rins, rallentato nelle libere 3: "C'era una doppia bandiera gialla, questo significa che si deve andare più piano. Ho chiuso il gas, ma non l'ho visto".

Tra i due litiganti si è inserito Maverick Vinales, che non si accontenterà però di fare il terzo incomodo. "Non avevo ottime sensazioni - ha ammesso - , soprattutto al primo stint della qualifica. La pista è cambiata tanto rispetto alle libere 4. Ho provato a spingere e la moto si è comportata benissimo. Ho potuto fare un bel giro, forse si poteva fare meglio, ma sono davvero contento di come è andata la moto nelle FP4, abbiamo davvero un bel ritmo".