MotoGP Valencia: vittoria super per Morbidelli, Mir è settimo ed è campione del mondo

MOTOGP VALENCIA

di

LUCA BUCCERI

Joan Mir ha vinto il suo primo titolo mondiale in carriera in MotoGP. Il settimo posto nel GP della Comunità Valenciana, complice il quarto posto di Rins e la scivolata con ritiro di Quartararo, permette allo spagnolo di laurearsi campione con una gara di anticipo. A vincere al "Tormo" è stato però un super Franco Morbidelli, seguito sul podio da Miller e Pol Espargaro. Ottavo posto per Dovizioso, 12° Valentino Rossi. Getty Images

Dopo Sheene (1976 e 1977), Lucchinelli (1981), Unicini (1982), Schwantz (1993) e Kenny Roberts Jr (2000) il titolo Mondiale torna in casa Suzuki. A vent'anni di distanza dall'ultima volta il team giapponese torna sul tetto del mondo grazie a Joan Mir, che di anni ne ha 23, al termine di una stagione eccezionale. Il maiorchino, arrivato settimo nel GP della Comunità Valenciana, lo sognava e lo ha conquistato amministrando al meglio la gara senza strafare o prendendosi rischi.

Sfruttando il quarto posto del compagno di box Alex Rins e la drammatica domenica di Fabio Quartararo, conclusasi dopo appena nove giri a causa di uno scivolone che lo ha portato al ritiro, il pilota spagnolo succede al connazionale Marquez portando a due i successi Mondiali in carriera, il primo in MotoGP. Per il nono anno consecutivo un pilota spagnolo vince il titolo in top-class.

Il titolo di Mir toglie la scena, seppur in superficie, alla super prestazione di Franco Morbidelli che al "Tormo" conquista il terzo successo stagionale. Per l'italiano un finale di gara al cardiopalma per una lotta serratissima con Jack Miller che, curva dopo curva, lo ha insidiato fino a tagliare il traguardo. Morbido regge e lotta, conquista un successo meritatissimo dopo essere partito dalla pole e si porta al secondo posto della generale alle spalle di Mir con un ritardo di 29 punti. Un sogno per il pilota italiano ora chiamato a Portimao a chiudere in bellezza un Motomondiale che lo ha visto come una delle sorprese più belle. Podio anche per Pol Espargaro, mentre per Andrea Dovizioso è solo ottavo posto.

Undicesimo al traguardo Francesco Bagnaia che precede Valentino Rossi. Per il Dottore, partito dalla sesta fila al 16° posto in griglia, un fine settimana da archiviare che però gli fa scrollare di dosso la maledizione dei ritiro che lo avevano portato a quattro "zero" di fila negli ultimi GP corsi.

L'ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA E IL CALENDARIO